Editen fotos de Laura Escanes despullada amb IA i ella s'indigna: «El cos d'una dona no s'utilitza»

Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la… — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 15, 2023

Hay una cosa que es el consentimiento o la decisión propia. Y ella lo hace porque es SU decisión y su cuerpo y porque no tiene nada de malo. Que lo hagan con el mío, decidiendo por mí, sin consentimiento, no es lo mismo. Si quiero desnudarme yo decido cuándo hacerlo, no unos… https://t.co/LHhX0jhlcY — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 15, 2023

Si me quiero desnudar, me desnudo yo. Como en esas fotos. Pero no he dado CONSENTIMIENTO para que editen una foto mía para ponerme en tetas y poner un coño random. A ver si lo entendemos https://t.co/kzShnlVwVx — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 16, 2023

Ja fa mesos que està damunt la taula la doble cara de la intel·ligència artificial:. La nova eina tecnològica permet editar contingut i crear-ne de nou, de manera molt semblant a la realitat . Aquesta possibilitat suposa un risc; en el cas conegut més recent, algú haLes imatges falses ja fa temps que existeixen, però la IA ha tornat a donar peu a aquesta problemàtica. La creadora de contingut, Laura Escanes, ha denunciat a través del seu Twitter que, en les quals apareix ella sense roba.s'ha mostrat totalment enfadada davant aquest fet i ha reivindicat que elA més de defensar que el cos d'una dona no ha de ser utilitzat per causar plaer d'aquesta manera, ni per abusar ni manipular, Escanes ha acabat el tuit mencionant que: "També els que estan allà i els hi sembla divertit i callen", ha detallat.La creadora de contingut catalana vadel seu tuit, que va ser esborrat més tard i que qüestionava el missatge que havia publicat. En la resposta, Escanes va voler posar èmfasi al fet queuna dona publica una fotografia del seu cos, però en el seu cas no havia sigut així.Escanes ha rebut més d'un comentari que l'ha, quan ella també n'ha publicat alguna vegada. En la mateixa línia que abans, Escanes ha respost clarament que quan ella vol, pot:i no pas algú altre sense el seu consentiment.