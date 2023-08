Díaz assegura que negocia «al màxim nivell» amb Junts i es mostra «optimista»

El català per seduir l'independentisme

Continuen les converses a contrarellotge quan falten poques hores pel, on encara no està clar si se'n sortirà per presidir la cambra baixa el bloc de la dreta o el de l'esquerra., líder de, ha assegurat aquest dimecres que la seva formació està negociant "" ambper aconseguir un acord per la mesa del Congrés, i s'ha mostrat "optimista" perquè les negociacions arribin a bon port.Sobre els apunts d'aquest dimecres del líder de Junts, Carles Puigdemont , assegurant que no donaran suport alsense que hi hagi a canvi "fets comprovables", Díaz ha assegurat que s'emmarquen en la "lògica" de l'últim període de negociacions. "Conec molt bé la lògica de les negociacions i, per tant, crec que estem en una lògica d'una negociació i en els últims temps d'una negociació", ha afegit.La líder de Sumar, que ha fet declaracions als mitjans abans de la reunió del grup parlamentari, ha defensat l'existència de "" en les converses, el que ha suggerit que és la "millor eina" perquè la negociació sigui "fructífera". Així mateix, ha insistit que tant ella com Jaume Asens , exlíder dels comuns, encapçalen les negociacions amb la cúpula dels juntaires.Ara fa uns dies, Sumar ja va afirmar que les converses amb ERC i Junts avançaven de "forma positiva" , però poc després va desmentir les seves declaracions el secretari general dels juntaires, Jordi Turull, que va ironitzar tot dient "primera notícia" quan el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, va fer aquestes declaracions en una entrevista radiofònica.Díaz també ha tornat a reivindicar unade la cambra per permetre les intervencions en totes les llengües oficials més enllà del castellà, com va proposar la seva formació. La seva aposta arriba també en la mateixa jornada en què el candidat socialista,s'ha compromès a impulsar l'ús del català a la Unió Europea. Un gest evident cap a l'independentisme en les hores prèvies a la constitució de la mesa que el PSOE vol que presideixiDe fet, la líder de Sumar ha fet valdre el perfil d'Armengol, expresidenta balear i diputada socialista, que considera que representa "moltes característiques" de com ha de ser la política del segle XXI. També la cap de files dels comuns a Madrid,, ha elogiat Armengol, assegurant que és una dona "intel·ligent" que ha estat "molt comprensiva" amb el procés de Catalunya i que dona "importància" al català i la identitat.Vidal ha fet declaracions al Congrés i també ha aprofitat per mostrar-se optimista pel que fa a les converses per a la constitució de la mesa. Concretament, ha dit que és "" el silenci de Junts abans de les negociacions, i ha esperat que el partit de Puigdemont sigui "" i estigui "a l'altura".