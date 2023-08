Més problemes a l'R2: una incidència entre Gavà i el Prat provoca retards de més de 30 minuts

Una incidènciai provoca retards mitjans de 30 minuts, segons ha informat Adif. Es dona el cas queestan patint problemes per recuperar la normalitat en els seus desplaçaments des d'ahir dimarts, quan un tren va descarrilar a Sitges. Arran del descarrilament, només una de les vies es troba operativai els tècnics treballen per recuperar l'altra via en aquest tram.Després que un tren Talgo descarrilés a l'estació de Sitges, la circulació de trens entre el Garraf i Vilanova i la Geltrú es manté completament interrompuda. Segons l'última actualització de Rodalies encara no hi circulen trens i Renfe ha habilitat un servei per carretera entre. Hores després de l'avaria els tècnics d'Adif treballen a la zona per poder reparar-la.Aquest matí, el servei tècnic ha pogut reobrir una via de circulació després de retirar el comboi descarrilat.torna a estar operativa tot i que amb una restricció de velocitat a 30 quilòmetres per hora i amb només una via disponible.

