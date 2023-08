L'Ajuntament esborra les pintades contra el turisme fetes per la Festa Major de Gràcia

Passejar per Gràcia i veure tot el barri amb pintades de 'Tourists Go Home'. 😍 pic.twitter.com/f0IEsApcbV — Albert Bargués (@TheNighterr) August 14, 2023

Militants d'espais polítics i socials del barri de la Vila de Gràcia de Barcelona s'havien escarrassat a preparar una resposta simbòlica a l'arribada en tromba de visitants durant la festa major del barri , que va començar aquest dimarts. N'hi havia diversos, però el missatge més repetit era l'habitual. Aquestes proclames, però, han durat poc. Aquest mateix dimecres s'ha vist un desplegament de les brigades de neteja de l'Ajuntament de Barcelona amb el focus posat en l'eliminació ràpida d'aquestes pintades.Fonts municipals asseguren queper abordat aquests missatges contra el turisme. En aquest sentit, garanteixen que de mitjana. Actualment, a més, concreten que a Gràcia hi ha destinades dues unitats focalitzades a la neteja de façanes. Una al torn de matí, i una altra al torn de tarda.Si bé és habitual trobar aquesta mena de referències a les parets de la Vila de Gràcia, zona barcelonina amb una especial pressió turística, amb l'arribada de les festes populars les pintades s'han multiplicat., plantejava com a debat un altre dels missatges més compartits. De fet, aquest debat fa temps que travessa els pensaments dels organitzadors de la festa major gracienca. En aquesta línia, alguns carrers treballen per esmorteir l'impacte de la massificació i han decidit no tenir barra de begudes, o deixar de vendre combinats i mojitos, o programar concerts més tranquils , tal com explicaven els implicats a. Les pintades apuntalen aquesta tendència, des del pla simbòlic. Tanmateix, també conviuen amb l'estira-i-arronsa amb les brigades de neteja.