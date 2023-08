Una dona es troba una granota viva dins d'un paquet d'espinacs als Estats Units

🇺🇸 | Una familia de Michigan se llevó un salto de sorpresa al haber encontrado una rana viva en una bolsa sellada de espinaca orgánica. "Gracias a Dios no me comí la rana", exclamó la protagonista del hallazgo. pic.twitter.com/9WQh8O7303 — UHN Plus (@UHN_Plus) August 12, 2023

Surrealisme en un supermercat dels. Una dona s'ha trobat una granota viva dins d'un paquet d'espinacs. Els fets han passat a l'estat dei la protagonista de la història és, que no va adonar-se de la presència de l'amfibi fins que va arribar a casa seva després de fer la compra.La dona ha explicat al mitjà UHN Plus que quan es va adonar que dins leshi havia lava cridar de l'ensurt i va trucar immediatament al supermercat, que li va retornar el preu del producte. "Estava viva i es movia; sort que no me la vaig menjar", ha explicat Worrick.Per fortuna, l'episodi ha quedat en una anècdota. Els empleats del supermercat van traslladar la granota al seu hàbitat natural i l'empresa productora,, ha emès un comunicat disculpant-se pels fets. "Això demostra que el producte és 100% natural", han comentat en to humorístic alguns usuaris a les xarxes socials.

