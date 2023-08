Exhibició de Messi: bat un nou rècord i lidera l'Inter de Miami a la seva primera final

What can't he do?! 🐐



Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV — Major League Soccer (@MLS) August 15, 2023

Taylor ▶️ Alba para su primer gol con MIAMI 🎉💥#PHIvMIA | 0-3 pic.twitter.com/nXtLB1GdRa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2023

Victòria històrica de l' Inter de Miami de Leo. L'equip entrenat peldisputarà la seva primera final de la història després de superar el(1-4) a les semifinals de la. Des de l'arribada de l'argentí el conjunt de Miami ha guanyat els sis partits disputats i Messi ha anotat nou gols. Precisament, en la semifinal l'astre va tornar a ser decisiu i va batre un nou rècord: el gol més llunyà de la seva carrera, un cacau des dede distància.Així, el conjunt del Tata Martino s'ha classificat per la seva primera final des que va fundar-se el 2018. Un altre dels protagonistes de la nit va ser l'exblaugrana Jordi, que es va estrenar com a golejador i va sentenciar el partit. El de l, va aprofitar una badada defensiva just abans del descans per filtrar-se dins l'àrea i definir amb un xut creuat. Era el tercer gol del conjunt de, que a la primera part s'havia avançat amb un gol matiner de Josef Martínez i el míssil de Leo Messi.A la final l'espera el, que va eliminar ela l'altra banda del quadre amb titularitat inclosa de l'exjugador delSergioLa classificació a la final té un premi afegit per l'Inter de Miami: un bitllet assegurat per jugar la Copa de Campions de la. Després d'onze derrotes seguides, l'era Messi ha capgirat la franquícia. Amb Busquets a la sala de màquines, la química entre Alba i Messi i uns números de campions, invictes des del debut de l'argentí, l'Inter de Miami ha deixat enrere el malson d'acabar cuer i ja somnia amb el primer títol de la seva història.