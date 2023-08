El Suprem descarta que el CNI espiés Torra i Costa amb Pegasus

Mostra el teu compromís amb Nació.

La Sala del Contenciós-Administratiu delha rebutjat un recurs de l’expresidenti l’exvicepresident del Parlament,, en la seva causa contra l’espionatge ambper part del. El Suprem diu que el plantejament d’un ús “indiscriminat i indegut” de l’espionatge sense autorització no tenia proves, ni tan sols “indicis”, “com s’exposa en la resolució impugnada” de l’En la demanda, Torra i Costa insistien que havia estat víctima d'", subtracció, recopilació, tractament, ús, difusió i/o emmagatzematge d'informació i comunicacions" per part deli de l'administració general de l'Estat, i recalcava que tals accions eren imputables a la directora del CNI.Ambdós van acudir primer davant l'Audiència Nacional, que va desestimar el seu primer recurs en considerar que "no existia expedient administratiu ni actuacions delni en el CNI" que permetessin l'actuació de l'òrgan judicial. Així les coses, l'Audiència Nacional va inadmetre el recurs en descartar la "hipòtesi d'escoltes del CNI i obtenció d'informació mitjançant intervenció de telèfons mòbils corporatius".Davant tal decisió, Torra i Costa van decidir portar el cas davant el Suprem , on van al·legar que els casos d'"espionatge polític" per part del govern espanyol s'explicaven "per desenes" i que l'alt tribunal no havia analitzat fins ara les actuacions d'espionatge o vulneració de drets fonamentals des de l'òptica del(TEDH).“El Suprem té facultats paranormals: sense haver admès mai a tràmit la nostra demanda ni haver investigat res, ja sap que no ens varen espiar”, ha afirmat Costa en una piulada on ha precisat que ara acudiran alper poder anar al TEDH.“Esperem que el TC vagi més ràpid a inadmetre el segon recurs que ara posarem sobre aquest tema”, ha afirmat Costa, que ha dit que anar a“sempre” ha estat el seu objectiu, unes paraules que ha subscrit Torra a través de la mateixa xarxa social.