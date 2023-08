Alliberen quatre dones explotades sexualment a Blanes a qui els proxenetes vigilaven amb càmeres

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Laha desarticulat una organització criminal dedicada a l'de dones en pisos de cites ubicats a(Selva). L'operació s'ha saldat amb cinc detinguts i ha permès alliberar quatre víctimes. Entre els arrestats, hi ha els suposats líders de la xarxa, que han ingressat a. Segons informa el cos policial en un comunicat, les víctimes de l'organització eren dones joves en situació de vulnerabilitat. Els proxenetes les captaven i les enganyaven amb promeses d'una vida millor. Un cop al país, les obligaven a exercir la. La banda sotmetia les víctimes a vigilància a través dede seguretat connectades als mòbils dels capitostos.La investigació que ha aconseguit alliberar les quatre dones i desmantellar l'va començar el maig de l'any passat, quan els agents van recollir indicis de l'existència d'una banda a Blanes que es dedicava presumptament a captar joves en situació de necessitat econòmica. Sobretot a, les enganyaven per fer-les viatjar al país i, un cop aquí, les obligaven a prostituir-se.L'exmarit d'una de les líders de la banda era qui s'encarregava de fer les captacions al país llatinoamericà. També facilitava el seu viatge al país. Per això, subministrava a les víctimes lai elsnecessaris per fingir un viatge turístic i evitar aixecar sospites durant el trajecte. Un cop al país, traslladaven les víctimes als pisos de cites, on les obligaven a exercir la prostitució fins a saldar el deute contret amb l'organització. Així, publicaven anuncis a webs de contactes sexuals per captar clients.Els pisos els gestionaven dones, conegudes com a "", que s'encarregaven del seu funcionament, així com la rebuda dels clients, la comptabilitat i el control dels serveis sexuals fets per cada víctima. Els líders de la banda també tenien càmeres instal·lades i les controlaven a través dels seus. Segons informa la policia espanyola, així podien tenir un "" dels moviments de les dones.Segons la investigació, l'entramat criminal no només es lucrava amb la prostitució, sinó que també obtenia ingressos importants subministranta clients. Blanquejaven els beneficis utilitzant uni una, a Blanes mateix. Durant els cinc escorcolls fets arran de l'operatiu policial, han intervingut 3.000 euros en efectius, 21 dosis de cocaïna, tresde luxe, dispositius informàtics i documentació rellevant per a la investigació.