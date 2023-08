Trump, imputat a Geòrgia per intentar manipular les eleccions presidencials del 2020

L'expresident dels Estats Units. Un gran jurat de l'estat de Geòrgia ha decidit imputar-lo a ell i a divuit persones més en la que serà la quarta bateria de càrrecs contra el magnat de Nova York.contra ell en plena cursa per tornar a la Casa Blanca el 2024. Per ara, segueix sent el favorit per aconseguir la nominació del Partit Republicà.es remunten als caòtics mesos posteriors als comicis de 2020, quan Trump es resistia a admetre que havia perdut davant del demòcrata Joe Biden i va emprendre tota mena d'argúcies per revertir el resultat. En aquests moviments s'inclou les seves pressions contra el secretari d'Estat de Geòrgia, en què l'instava directament a "trobar" els vots que li faltaven.En total, l'expresident ha quedat acusat de tretze càrrecs, que inclou la violació de la llei de Geòrgia contra el crim organitzat, conspirar per suplantar un funcionari, pressionar perquè un funcionari traeixi el jurament del seu càrrec i conspirar per presentar documents falsos, a més de conspirar per perpetrar falsificació en una "associació delictiva". També queden imputats col·laboradors estrets de Trump comTots ells s'enfronten apromoguts per la fiscaldel comtat de Fulton. Segons l'argumentació de la fiscal, haurien incorregut en una "activitat criminal" amb l'únic objectiu d'esquivar la derrota electoral. Així, Trump ha estat acusat per exemple d'incitar funcionaris públics,, a violar el seu jurament, de fer declaracions falses, de distribuir documents fraudulents a col·legis electorals, d'assetjar els treballadors electorals després de la seva derrota a Geòrgia i d'actes d'obstrucció.

