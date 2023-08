Per què Espanya no hauria arribat a la final del Mundial femení sense el Barça?

Salma Paralluelo, decisiva pel triomf

Salma ha marcat un total de vuit gols; els dos últims han estat a quarts de final i a la semifinal Foto: Europa Press



No hi són totes

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Malgrat que faltin tres jugadores blaugranes a l'equip a causa de la polèmica de les 15 que a priori van decidir renunciar a formar part del conjunt dirigit per Jorge Vilda , sónles que vesteixen la samarreta vermella i que han estatperquè l'equip hagi arribat a la final del Mundial que es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia -hora espanyola- contra. Guanyi qui guanyi, el, ja que les angleses Lucy Bronze i Keira Walsh també opten a guanyar el títol.. Aquests són els noms de les blaugranes que han sigut determinants en el camí de la selecció espanyola recorregut a. L'espectacular Mundial de, que ha marcat fins a vuit gols; el talent indiscutible, la màgia i maduresa; i la seguretat al darrere desón alguns dels factors que les jugadores de l'equip català han aportat a l'equip portant-lo a fer història, arribant pera una final d'un Mundial.Espanya es vaen la semifinal, després d'un partit molt disputat i amb un final de bojos. No va ser fins alsde partit que el marcador es va activar indicant fins a tres gols.-que sorprenentment havia aparegut en l'onze titular- ja no estava en el terreny de joc, ja que va serper Salma; la jove jugadora que va marcar el primer gol i va tornar a ser determinant en el tram final del partit. En la semifinal,eren blaugranes.El talent que té dins la jugadora blaugrana cada vegada és més visible. Amb tan sols, està sentde la selecció espanyola, gràcies als seus gols encaixats que han estat decisius. A quarts de final, ja va ser l'heroïna de l'equip marcant undavant l'equip de Països Baixos i entregant a Espanya el bitllet per semifinals.En aquest segon partit, l'extrem esquerre va actuar de 9 i va encaixar el, tornant a ser protagonista en la victòria del conjunt dirigit per Vilda. Eni 718 minuts dins el camp, ha marcat ja; l'últim, amb la dreta, suposadament la seva cama dolenta. La jugadora que té uni que ha, té al davant uni molta projecció.Malgrat que Espanya jugui aquest diumenge la final, ha sigut un any ple de. Un total de 15 jugadores van renunciar a jugar amb l'equip, mostrant-se descontentes amb l'equip tècnic i funcionament de la selecció. Sis d'elles eren del Barça; finalment, però,-formaven part de les 15- sí que han jugat amb Espanya.Falten jugadores blaugranes com. Totes dues van mostrar en diferents entrevistes que es mantindrien fermes amb els seus valors i van considerar que els canvis anunciats eren insuficients., també culer, juntament amb quatre jugadores més, tampoc ha format part de la plantilla que aquest diumenge disputa la gran final contra les angleses.