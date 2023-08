Mor un jove català de 25 anys després de precipitar-se 60 metres en una ruta senderista d'Astúries

Tragèdia en una de les rutes senderistes més conegudes d'Astúries.al camí del Cares, a Cabrales. La zona de l'incident va ser a uns quatre quilòmetres del municipi de Caín, que pràcticament fa frontera amb Castella i Lleó.r en aquesta localitat asturiana a través d'un helicòpter medicalitzat dels Bombers d'Astúries.L'acompanyant del jove,La policia espanyola segueix investigant les circumstàncies de l'incident, que encara no han quedat clares. La zona on va caure és de molt difícil accés i quan van arribar un bomber i una metgessa només van poder declarar-lo mort., però els bombers van haver de rescatar-lo, encara que no havia patit cap ferida.

Altres notícies que et poden interessar