La Guàrdia Civil deté a Barcelona un jove de 23 anys buscat per l'FBI per delictes sexuals a menors

Laha detingut tres homes buscats per l'FBI que estaven pendents de ser condemnats per delictes sexuals a menors., eren reclamats per les autoritats dels Estats Units i van ser detinguts per la Unitat Central Operativa (UCO) de la GUàrdia Civil en col·laboració amb l'FBI en diferents operacions a Bacusat d'amenaçar i coaccionar una menor a través d'una coneguda plataforma de missatgeria per gamers per la gravació de material pornogràfic que després va comercialitzar.. Després que l'FBI es posés en contacte amb la Guàrdia Civil es va poder determinar que, informació que va facilitar la seva localització i detenció.El detingut a Getafe, a Madrid, ésque formava part d'una xarxa criminal dedicada a l'intercanvi d'arxius multimèdia de contingut sexual de menors d'edat.. Després de registrar l'habitatge, es va localitzar una gran quantitat de material pedòfil i se'l va detenir.Un cop presentat davant del jutge va quedar en llibertat i el dia del judici no va comparèixer.on va obtenir la nacionalitat per tal d'evitar ser extradit. Tanmateix, en tenir constància que havia viatjat a Espanya recentment,, a Madrid.El tercer, detingut a Gran Canària, és un home de 55 anys que va agredir sexualment la seva fillastra el 2014. Fruit de l'agressió sexual,. En el moment de detenir-lo es va comprovar que havia fugit dels Estats Units cap a Espanya., on es va establir uns mesos. Posteriorment, es va verificar que era a l'illa de Gran Canària i va ser detingut a la localitat de