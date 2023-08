Travis Scott homenatja la cultura catalana en el seu nou videoclip i s'uneix als Castellers de Vilafranca

El raper nord-americàva sorprendre Catalunya quan, fa unes setmanes, va visitar el país per rodar part del seu nou projecte musical. El disc Utopia es va estrenar el 28 de juliol, però aquest dimecres ha vist la llum el videoclip que implica diverses ciutats catalanes... i un homenatge a una de les tradicions més importants del país: els castellers. Scott, un dels artistes més importants dels EUA, amb un impacte global que molt pocs cantants o rapers tenen, apareix al videoclip vestit com els Castellers de Vilafranca i fent un pilar amb ell.Amb la mítica camisa verda de la colla, apareix dins la Tarraco Arena Plaça, a. A banda de la capital del Tarragonès, el seu equip va rodar diferents imatges en altres indrets del país, com ara(Barcelona),(Montcada) i les instal·lacions de l'Hospital del Tòrax, aLes imatges es van presentar en estrena en un cinema dels Estats Units. Estan gravades del passat 2 de juliol a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona amb, com ara els Castellers de Mediona, els Nois de la Torre, els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo. Les seves camises van servir per fer veure que s’omplia la icònica plaça.Scott ha treballat amb l'empresa catalanaper realitzar el videoclip. No és el primer cop que fan un projecte plegats. La col·laboració ambel tema, també va gaudir d'un videoclip fet per aquesta firma, que ha treballat amb artistes de magnitud internacional arreu del planeta.

Altres notícies que et poden interessar