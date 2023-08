Pep Guardiola esclata contra la UEFA i les noves regles del futbol: «No té solució»

Pep Guardiola, en directo con @Rsierraplus, sobre la lesión de @KevinDeBruyne:



"Es lo que hay. En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido. Ahora te dan 4 días. Y al final mira cuantos cruzados...". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/nv6MQoCRqY — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 15, 2023

Quanes mulla, el món del futbol tremola. El tècnic català delno es va mossegar la llengua aquest dimarts, la situació actual del futbol i les lesions de diversos jugadors de talla mundial per, segons ell, culpa del calendari., una de les peces clau dels, va ser la gota que va fer vessar el vas per a Guardiola. L'acumulació de partits, el poc descans i una pretemporada maratoniana són els eixos de crítica del deEn declaracions ahores abans de la celebració de la Supercopa d'Europa contra el Sevilla, Guardiola assegurava que tot plegat "no té solució". "Van a buscar la quantitat i cal buscar la qualitat. Perquè per estar bé cal estar fresc. Clar que els jugadors jugaran... però han d'estar frescos", reblava l'entrenador. L'exemple dei el dels jugadors del Reial Madrid,, també van formar part dels seus retrets."Si en Kevin no hi és, doncs ja vindrà un altre. No està el Pep perquè està cansat, doncs vindrà un altre.I anem fent. I se seguirà jugant i hi haurà retransmissions i tot", va lamentar als micròfons de Movistar.Quina és la solució, segons Guardiola?, ha etzibat, després de carregar contra les noves normes de lade poder allargar els partits, acabant jugant 110 o 115 minuts per cada enfrontament. El City haurà d'enfrontar-se al Sevilla sense el migcampista belga, que

