Mor ofegat un jove a la platja de Sant Pol de Mar

En aquest cas ha estat unque ha perdut la vida a la platja de Rocagrossa de(Maresme). El telèfon d’emergències 112 ha rebut l’avís al voltant de dos quarts de set de la tarda.Un testimoni ha alertat que havien tret un home del mar, que treia aigua per la boca, i que li feienEl Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’hi ha desplaçat amb dues unitats terrestres i un helicòpter.Els professionals han intentatA l’hora dels fets, el servei de vigilància de la platja ja havia finalitzat.En total s’han rebut set trucades per aquest fet, incloent una d’un socorrista que es trobava a lloc per avisar també que una persona que havia presenciat els fets havia patit unEls Mossos d’Esquadra s’hi ha desplaçat amb dues dotacions. Per la seva banda Bombers de la Generalitat s’han mobilitzat fins al lloc amb una dotació.Segons Protecció Civil, amb aquesta, ja sónen el període de campanya estival. Un recompte, que detalla, només fa referència a banyistes.

