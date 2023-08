El temps d'aquest dimecres: ambient xafogós amb possibilitat de ruixats

Ambient xafogós amb el mercuri a l'alça

L'agost es manté càlid a Catalunya. Aquest dimecresarreu del país on el sol estarà en moltes ocasions acompanyats de. Fins i tot, en alguns indrets, no es descarten. Però la gran protagonista continuarà sent laque cada dia que passa serà més evident. A primera hora del matí no es descarten que les nuvolades puguin deixar algunesen alguns sectors del Pirineu occidental. De cara a la tarda, els núvols aniran creuant d'oest cap a est i podrien deixar precipitacions a les comarques de Ponent.L'es manté al Camp deperò també s'estén per aquesta pròxima nit a la. D'aquesta manera, les temperatures nocturnes no baixaran dels 24 o 25 graus i és per això que des del Meteocat s'ha activat l'avís al Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.Arribem a dimecres i ho fem amb un ambient molti les temperatures que no donen treva. Al migdia, les màximes podran superar elsa molts indrets del país i tampoc baixarà la temperatura mínima que es mantindrà similar a la de dimarts. Per això, es recomana evitar les hores de més calor i hidratar-se de forma constant. Barcelona ciutat s'espera una d'aquelles nits difícils de dormir, ja que mínima no baixarà dels 25 graus, amb màximes de 27 durant el dia. El cel estarà tapat amb núvols que afavoriran l'ambient de xafogor. A Girona les temperatures durant la matinada cauran als 20 graus, però un cop s'aixequi el sol arribaran fins als 32 amb un dia amb força sol i alguns núvols prims. A Lleida , a primera hora del matí, es registraran 21 graus, però la tendència durant el dilluns serà a l'alça i s'arribaran als 35 graus a la tarda. El dia serà variable a la capital del Segrià on a la tarda podrien arribar alguns ruixats o tempestes. A Tarragona , el dia serà variable amb sol i núvols. El mercuri marcarà mínimes de 21 i màximes de 28 durant el dia.

