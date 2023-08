Avui, diada de Santa Maria, és la festa major d'Amer i és un bon dia per recordar que no hi ha cap "Gran Cruz" que pugui superar l'honor d'haver rebut la Medalla d'Or de la meva vila. Aquella altra se la poden estalviar. Per mi, que no pateixin gens ni mica 😂

Bona festa major! https://t.co/wQqEKxX6TN — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 15, 2023

L'expresident de la Generalitat, ha replicat aquest dimarts a la presidenta de la Comunitat de Madrid,. I ho ha fet de manera irònica refutant-li que "no hi ha cap 'Gran Cruz' que pugui superar l'honor d'haver rebut la", el seu poble.Ho ha dit en un tuit l'endemà que Ayuso també ironitzés en criticar la condecoració del Govern espanyol amb laque dirigia la Guàrdia Civil quan van cessar el coronel Diego Pérez de los Cobos com a cap de la Comandància de Madrid de la Benemérita: "El següent és atorgar la Gran Cruz de laa Carles Puigdemont", va tuitar Ayuso.Puigdemont, coincidint amb la festa major d'Amer, ha reivindicat la seva Medalla d'Honor: ". Per mi, que no pateixin gens ni mica. Bona festa major!".