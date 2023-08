Rescaten dues persones que han punxat la llanxa a Roses

Els Bombers i Salvament Marítim hanaquest dimarts els dues persones que anaven en una(Alt Empordà). L'embarcació ha embarrancat a la punta Falconera de Roses després de dos quarts d'una de la tarda.La llanxa, una, ha picat contra les roques quan es dirigia cap al Cap de Creus i s'ha. Els dos ocupants han pogut sortir-nei s'han enfilat a les roques, des d'on han esperat els equips de rescat.Els Bombers han activatper traslladar-los fins al moll. Salvament Marítim, per la seva banda, ha remolcat l'embarcació -que ha quedat del tot destrossada- fins al port de Roses. No hi ha hagut cap vessament de

