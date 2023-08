A Castellar del Vallès, al carrer Serrat del Vent (avís 08.00 h), estem treballant en un foc d'indústria amb 19 dotacions #bomberscat. L'incendi desenvolupat a l'interior, i també a l'exterior on cremen palets adossats. pic.twitter.com/u0tUzomCXR — Bombers (@bomberscat) August 15, 2023

Els Bombers de la Generalitat treballen amben un incendi en unaa Castellar del Vallès (Vallès Occidental). El foc s'ha declarat aquest dimarts a les vuit del matí al carrer Serrat del Vent.El foc ha cremat tant l'interior com l'exterior de la fàbrica i els bombers han evitat la seva propagació horitzontal a la zona. Una granha estat visible des de diferents punts del municipi vallesà.A hores d'ara ja tenen l'incendiperò encara hi treballen 23 dotacions, ja que encara hi ha flames en una zona del magatzem. També estanper evitar que cremi.

Altres notícies que et poden interessar