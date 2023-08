Les platges de la Costa Brava, amenaçades pel «descontrol» de barques i motos d'aigua

Banyistes en perill

#SOSCostaBrava denuncia que un any més es repeteixen els mateixos conflictes entre usuaris de la nàutica a motor i banyistes. Alertem de la urgència de consolidar i protegir totes les zones de banys i augmentar el control sobre la velocitat de navegació: https://t.co/w0CLvozzQz pic.twitter.com/wVCHANYLiE — SOS Costa Brava 🌊🌊 #ProuCimentMésPinedes (@SosCostaBrava) August 14, 2023



Impacte ambiental

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Amb l'arribada de l'estiu són moltes les persones que opten per passar un dia al mar vorejant la costa catalana. Dies d'esbarjo ambque segons SOS Costa Brava s'han convertit en uni per l'entorn natural. L'entitat critica que cada estiu la nàutica esportiva i les embarcacions d'esbarjoi sobrepassen la franja que marca la Llei de Costes.Els ecologistes critiquen que "el descontrol" amb el fondeig i la nàutica esportiva es repeteix cada estiu. I que davant d'això, la vigilància perquè es compleixi la normativa és. L'entitat subratlla que, a més d'envair la zona reservada als banyistes, la nàutica esportiva i les embarcacions d'esbarjo també genereni conflictes amb els qui són dins l'aigua.L'últim exemple del que l'entitat denuncia s'ha vist aquests dies a la cala del Cau de Palafrugell (Baix Empordà). En undifós a les xarxes socials es pot veure com efectivament, una moto d'aigua passa a tota velocitat per la zona de bany, on hi ha gent i submarinistes. A més, a les imatges també s'aprecia com un grup de joves ha fondejat les seves barques en unafer-ho.És per aquest motiu que des de SOS Costa Brava reclamen a l'Administració posar recursos per fer complir la normativa i sosté que és "urgent"a les cales del litoral. Lamenten que "aquestes accions incíviques, que es repeteixen cada temporada, acaben quedat".La federació recorda que les cales i les platges abalisades estan. I que, per tant, a excepció d'aquelles que tinguin un canal degudament marcat ambper a l'entrada i la varada d'embarcacions, a tota la resta, el fondeig o la navegació esportiva i d'esbarjo dins la zona de bany "està absolutament prohibit".A més, a tots els altres trams de costa que no estan abalisats, latambé marca quina és la zona reservada als banyistes -a les cales i de 50 a la resta del litoral-. I també subratlla que, dins aquestes zones, no s'hi pot navegar a una velocitat de més de 3 nusos; precisament, per evitar riscos amb els banyistes o submarinistes.Els ecologistes també critiquen que, en paral·lel a aquesta problemàtica, la nàutica esportiva i d'esbarjo també suposa "un gran impacte ambiental en un". "El soroll delsi la, a més del fondeig sobre praderies de, segueix estant a l'ordre del dia", denuncia SOS Costa Brava.