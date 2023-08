Els deu esports que aspiren a ser olímpics als Jocs de Los Angeles 2028

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elssón una de les competicions més importants en el món de l'esport, però hi ha competicions que tradicionalment n'han quedat fora. Però el(COI) intenta adaptar-se als nous temps i sempre obre la porta a incloure nous esports en les pròximes cites olímpiques. Per això, decidirà d'aquí a uns mesos si inclou fins a deu esports diferents en els Jocs de2028.El més destacable és l'. Si bé caldria especificar en quina modalitat ho fa, es tractaria d'un fet històric, ja que mai cap competició deha estat inclosa en uns Jocs Olímpics. També caldria establir en quines condicions es fa i com es garanteix la igualtat entre els participants, ja que en les competicions de motor el rendiment del vehicle sol tenir un pes molt important.Una altra de les candidates a participar en la cita estatunidenca d'aquí a cinc anys és el, que es va celebrar per primer cop a2020 i que s'ha quedat fora de2024. Al Japó, una de les medalles d'or va ser precisament per a l'espanyola. Per altra banda, el, que només es va disputar als Jocs de París 1900, vol tornar també el 2028.Els altres esports que podrien entrar a Los Angeles 2028 són el, el, l', eli el. Un altre dels candidats també és el desconegut, que de manera simplificada es tracta d'una varietat de futbol americà en el qual no hi ha contacte entre els participants.