Mor un ciclista en un accident amb un autocar a Tossa de Mar

Unha mort aquest dimarts al matí en un accident amb una la carretera(Selva). El sinistre ha tingut lloc poc abans de dos quarts d'onze del matí. Per causes que encara s'estan investigant, la víctima ha caigut a la calçada i posteriorment ha impactat contra un autocar. Arran de la trompada, la víctima ha mort.L'accident ha passat al quilòmetre 6,5 d'aquesta carretera, que es caracteritza per tenir moltes corbes i sol ser un lloc per on circulen molts ciclistes. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 10.21 del matí. S'han activat tres patrulles dels, dues dotacions dels Bombers, una ambulància i l'helicòpter del. La carretera està tallada en els dos sentits de la marxa.

