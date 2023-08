Espanya tomba el mur suec amb èpica i es cola a la final del Mundial

Mostra el teu compromís amb Nació.

Lase cita amb la història. Les jugadores entrenades perhan aconseguit tombar el mur plantejat peramb èpica (2-1) per plantar-se a la final d'unper primera vegada a la història. Ara, ja esperen rival entre Austràlia i Anglaterra en la gran final d'aquest diumenge.El partit ha mantingut una igualtat màxima, enrocat a l'estil de poc joc i ocasions de gol que ha plantejat Suècia durant tot el torneig i que li va valer per eliminar a la tot poderosa selecció dels. Però ha estat la blaugranaqui ha desfet l'empat al minut 81, fet que ha provocat que les sueques es llancessin a l'atac. I la resposta ha arribat ràpidament.Al minut 88, a la sortida d'un córner, les nòrdiques han posat de nou un empat al marcador que feia pensar que el partit s'endinsava cap a laon el pes físic de les sueques podia fer-les favorites. Però altre cop el contraatac ha estat immediat. Ha estat en el llançament d'un altre córner quanha marcat un autèntic golàs des de la línia de l'àrea per fer el 2-1 definitiu al 90.Així doncs, aquest diumenge fins a deu futbolistes del Barça poden convertir-se en guanyadores d'un Mundial. Es tracta d'. Per la banda sueca, també ha caigut la blaugrana Fridolina Rolfö.