Mor als 28 anys el jugador de futbol americà Alex Collins

The NFL family mourns the loss of Alex Collins and we extend our deepest condolences to his family, teammates and loved ones. pic.twitter.com/rHqGL6bAmd — NFL (@NFL) August 15, 2023

Dol al món del futbol americà. El jugadorha mort aquest dimarts als 28 anys, tal com ha informat la seva representant i els dos clubs de la NFL en els quals va jugar. Per ara, no ha transcendit la causa de la mort de qui va ser running back delsi elsCollins va aterrar a la, la màxima lliga de futbol americà dels, el 2016 quan va ser triat a la cinquena ronda pels Seahawks de Seattle. Llavors, el jugador va convertir-se en un dels més populars i estimats per l'afició per les seves carismàtiques celebracions delsfent unEn la seva temporada de debut, va disputar 11 partits abans de fitxar per l'equip de Baltimore per les dues següents temporades. Va ser el 2020 quan va tornar als Seahawks i va disputar tres partits, mentre que el 2021 en va jugar 11. Ara bé, la seva bona temporada es va veure truncada per una. Des de llavors, no havia tornat a jugar.

