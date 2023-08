Se suspende la circulación entre Vilanova i la Geltrú y Garraf por el descarrilamiento de un tren en la estación de Sitges quedando ambas vías interceptadas. Afectación: trenes de Larga, Media Distancia y Cercanías de la línea R-2 Sud del núcleo de Barcelona. — INFOAdif (@InfoAdif) August 15, 2023

Nou dia de caos a. Un tren que per fortuna no portava passatgers ha descarrilat a l'estació dei ha deixat retards en sis línies. Els trens no circulen entre les estacions deli hi ha afectacions a la R2Sud, l'R12, l'R13, l'R15, l'R16, l'R17 i els combois de llarga distància.ha activat la prealerta del Pla Ferrocat.

