és terra de vins i són molts territoris del país els que tenen en aquest sector bona part de la seva economia. Malgrat que a la demarcació dehi ha altres activitats de molt pes, el deltambé té un gran protagonisme. Perquè el coneguis millor, et presentem a continuació deu coses que has de saber sobre els vins a la demarcació de Barcelona.1- La província de Barcelona té cinc denominacions d'origen; DO, DO, DO, DOi DO2- Destaquencom la de la pansa blanca a la DO Alella o la del picapoll a la DO Pla de Bages.3- La DO Pla de Bages gaudeix d'un clima mésen comparació amb les altres denominacions, de clima més4- Elsque estan més a prop de la capital catalana són els de la DO Alella, a només 20 minuts en cotxe de la capital catalana.5- A mitja hora de la ciutat de Barcelona trobem la DO Penedès, la, també productora de. A tocar de les platges de Sitges.6-. Al municipi de(Alt Penedès), es produeixen el 1872 les primeres ampolles de cava, tot i que el nom encara no existia.7- La cultura vinícola a Barcelona s'instaura gràcies alsun poble iber que vivia a la costa. Posteriorment, a l'edat mitjana, els vins d'Alella assoleixen un gran prestigi entre la burgesia catalana.8-. Les varietats tradicionals per elaborar cava són xarel·lo, macabeu i parellada.9- La demarcació de Barcelona conté elde tota la península Ibèrica.10-per nombre d'ampolles produïdes i per la seva repercussió internacional són, per l'elaboració de vins, iper l'elaboració de caves.

