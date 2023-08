Suspès de sou i feina el mosso que va bufetejar un home en ple carrer d'Olot

Brutalidad policial de los Mossos en Olot. Matones con placa. pic.twitter.com/K5iadwgch3 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 10, 2023

La polèmica actuació delsja té càstig, almenys de manera provisional. El cos policial ha decidit suspendre de sou i feina l'agent que va propinar una bufetada a un home que estava a terra en ple carrer de la capital garrotxina, tal com ha avançat el diari Ara.Els fets es remunten a la nit de dimecres de la setmana passada, quan van començar a córrer les imatges a través de les xarxes socials. En aquestes es pot veure un agent del cos policial català actuant d'una manera poc convencional alde la capital garrotxina, en concret, a l’encreuament entre elUn home estava cridant al carrer durant la nit, fet que va motivar als veïns a avisar la policia. Fins al lloc dels fets s’hi van personardels Mossos d’Esquadra que es van trobar l’home assegut a terra cridant. En les imatges que va gravar un veí es pot veure com un dels agentsa l’home que estava a terra.L'actuació impacte per la duresa de l’actuació de l’agent, ja que l’home estava assegut, indefens i sense presentar una actitud violenta. Els Mossos d'Esquadra han obert unaque, fins que no quedi resolta, mantindrà la suspensió de sou i feina per l'agent. En paral·lel, segons explica el mateix Ara, s'investiga la puntada de peu d'un altre dels agents.

