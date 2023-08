Una vez más, en Rusia no hay noche sin incendio.

Tragèdia a. Almenys 30 persones han mort aquest dilluns i més de 75 han resultat ferides per l'explosió d'una gasolinera a, capital de la regió de, segons el Ministeri d'Emergències rus, que ha actualitzat el balanç de víctimes després de la troballa de nous cadàvers.Primer hi va haver un incendi al voltant de les 21.50 de dilluns (hora local) en un centre d'assistència ai que es va acabar propagant uns 600 metres quadrats, arribant a unai causant l'explosió. El Comitè d'Investigació de Rússia ha anunciat l'obertura d'un cas criminal per suposadaLes autoritats de Daguestan han confirmat que entre les víctimes mortals hi ha almenys, i més de deu menors estan ingressats en diversosd'aquest sinistre, informen les agències de notícies oficials.El governador del territori,, ha decretat tres dies de dol a la regió i ha promès per a les famílies de les vícitimes unes indemnitzacions que ascendiran fins al, el que equivalen a prop de

