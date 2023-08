Els comuns defensen l'amnistia per desbloquejar la investidura de Sánchez

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elspresenten aposta per resoldre el conflicte polític entrei l'i, de retruc, garantir la investidura deamb el suport de l'independentisme. El número dos de la candidatura de Sumar-En Comú Podem per Barcelona,, ha defensat l'com una via per a desbloquejar la situació.En un article d'opinió a Eldiario.es, el representant dels comuns apunta que ara hi ha "una majoria parlamentària que està en condicions propícies per a posar en marxa aquest tipus de mesures dei de desbloqueig institucional". Alhora, apunta que una eventual amnistia no implica un oblit polític del passat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Pisarello ha afegit que aquesta no és l'única eina disponible, però que "si hi ha voluntat política és possible".Per altra banda, i a 48 hores de la constitució de la cambra baixa, Pisarello ha dit queés "una bona candidata" perquè "és dona" i "està compromesa amb la plurinacionalitat". "No em sembla un mal nom", ha assenyalat. Sobre si ell repetirà a la Mesa, ha dit que no ho veu "imprescindible". Després que Sumar encarregués a l'exdiputat dels comunsles converses amb Junts per intentar una possible investidura de Sánchez, Pisarello ha dit que les converses són "permanents" i ha apel·lat a mantenir-les en la "màxima discreció".Pisarello apunta que elsvan ser una decisió "valenta i intel·ligent", però que no han estat "suficients per a restaurar plenament el principi de pluralisme polític i de". El diputat electe ha dit desconèixer si l'amnistia ja s'està negociant en les converses amb els grups per a configurar la. "La Mesa és un primer pas i això no vol dir que hagi de ser un xec en blanc; cal indicis clars de compromís d'un mínim full de ruta", ha raonat Pisarello, que creu que això passa "per entendre que a Catalunya hi ha una situació anòmala".D'altra banda, Pisarello ha dit que el Congrés podria aprovar una"amb les majories necessàries" i que s'hauria de veure què diu el Tribunal Constitucional si ella recorregués. "Per sort ara hi ha una majoria que no és la majoria obedient al PP que teníem fa uns anys", ha dit, en referència a la composició de l'òrgan judicial.