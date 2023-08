Lleuger retrocés de les universitats catalanes en un rànquing internacional

Lessolen tenir reconeixements en rànquings internacionals, però en un que s'ha publicat aquest dimarts han patit un lleuger retrocés. Es tracta de l' Academic Ranking of World Universities que elabora la, una de les llistes amb més prestigi a l'hora de valorar el nivell de les universitats del món.En concret, laes manté com el millor centre d'estudis superiors de l'Estat, però passa de la 181a posició del 2022 a la 259 en l'actualització d'aquest any. El retrocés també es produeix a la resta de l'Estat, i la de la capital catalana i la desón les úniques universitats que es troben entre les 300 millors del món.Més enrere, la Universitatde Barcelona passa de la franja de 201-300 a 301-400 i se suma a la Universitat, que manté posició respecte de l'any passat. Entre les posicions 701-800 hi ha la Universitat-que cau una franja respecte al 2022-, la Universitatde Catalunya i la Universitat de, mentre que la dees manté entre els llocs 801-900.Pel que fa a la totalitat del rànquing, el podi està copsat per centres dels Estats Units. La millor universitat del món és la de, seguida de la dei de l'Institut de Tecnologia de. Pel que fa a Europa, destaca la quarta posició de, la setena d', ambdues al Regne Unit; i la 15a dei la 20a de

Altres notícies que et poden interessar