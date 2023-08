La policia demana pena de mort per a Daniel Sancho: «Va ser un assassinat premeditat»

La investigació sobre el casavança a marxes accelerades i la policia ja té clar que demanarà al judici contra el fill de l'actor. El subdirector del cos policial deha assegurat que, un cop recollides totes les evidències, poden concloure que l'assassinat va ser "premeditat" i per això sol·licitaran al jutge que el condemni amb la pena de mort.El fill de l'actorva confessar fa uns dies haver estat el responsable de la mort d'un home de nacionalitat colombiana que va ser localitzat esquarterat. Els fets haurien ocorregut a la localitat de, al sud del país. La policia no ha detectat nini drogues en el cos de Sancho, fet que en aquest cas implica un agreujant perquè demostra que res va ser ni un accident ni una improvisació.El jove, de 29 anys,es manté arrestat per les forces de seguretat tailandeses, en, i en els últims dies ha estat en un interrogatori permanent amb els agents. En concret, el fill de l'intèrpret espanyol hauria matat un cirurgià de nacionalitat colombiana, de 44 anys. El motiuhauria estat peri per. Ell mateix va anar a una comissaria de policia per informar que el colombià estava desaparegut.

