La divertida reacció del ciclista paralímpic sense braços a qui regalen un rellotge

Pues tengo

3 ⌚️⌚️⌚️

3🌈🌈🌈

3🏅🏅🏅

😅💪 pic.twitter.com/nQ42ce4fRQ — Ricardo Ten (@RicardoTen_) August 14, 2023

El ciclista espanyolha estat el clar protagonista d'aquests dies a Glasgow (Escòcia) on s'ha celebrat elI no ho ha estat només per lesque s'ha endut cap a casa: dues d'or, una de plata i una de bronze de forma individual i una altra medalla de plata i de bronze en la competició per equips.Si no que també ha estat el protagonista per un delsque ha rebut des de l'organització: un. Ten es va quedar sense braços i una cama quan tenia vuit anys però això no ha impedit que s'hagi pres amb humor el detall del rellotge.Durant l'entrega de premis ja va somriure en agafar el rellotge però el fet ha anat més enllà i aquest dilluns Ten no ha dubtat a fer-se encara més viral penjant la reacció del campió. Algú li pregunta "quina hora és" i ell respon:i exhibeix el seu nou rellotge en la part de braç que té.