Els pregoners de Gràcia fan força per una festa major contra les aglomeracions i «en català»

El pregó de la Festa Major de Gràcia ha atacat alguns dels riscos que envolten la celebració popular barcelonina. Protagonitzat pels capitans de les seccions femenina i masculina del Club Esportiu Europa,, el text conjunt ha remat per mantenir la festivitat allunyada "d'una situació un pèl descontrolada" que s'ha viscut els darrers anys com és "la massificació" dels carrers guarnits i els espais de concerts. Així ho ha reivindicat Cano, mentre que Porta, parlant de la festa major, s'ha deixat anar amb un "coi, deixeu-me treure la meva part de Llinyola, visqueu-la en català".Després que l'alcalde Jaume Collboni hagi desestimat ser al balcó presidencial de la Vila de Gràcia , la màxima autoritat institucional present a l'inici de la festa ha estat la primera tinent d'alcaldia,. En un breu discurs de menys d'un minut, Bonet ha reivindicat la figura dels pregoners com "la millor imatge del paper que volem que jugui l'esport, també a Gràcia". La resposta des de la plaça, però, ha estat. Una escena gairebé tradicional també al pregó.En el to relatiu a l'actual moment de repensament que travessa la festa major gracienca, el pregó ha remarcat la voluntat de mantenir ". L'al·legat a la cultura popular arrelada al territori, a més, ha anat acompanyat de la reivindicació del club de futbol del barri, l'Europa. En el moment que s'ha aprofitat per exhibir una bandera amb els colors del col·lectiu LGTBI, Àlex Cano ha recordat que els escapulats són el primer club a adoptar en els seus estatuts "una declaració de valors contrària al racisme, al feixisme, al masclisme, a l'homofòbia i al". Al seu torn, la presidenta de la Fundació de la Festa Major de Gràcia, Lina López, ha celebrat especialment que es visibilitziLa no presència de Collboni arriba un any després que Ada Colau també apostés per no ser-hi. Si bé és habitual que els alcaldes fluctuïn en la seva presència al 2tret de sortida de les festes gracienques i que gairebé tots hagin passat per algun episodi de xiulada popular, el record més recent està fixat encara en aquelles llàgrimes de l'exalcaldessa, amb Jordi Cuixart al costat, l'any 2021 . Aquest dilluns, en canvi, qui s'ha endut l'escridassada crítica habitual ha estat Bonet.A partir de demà al matí ja es podran recórrer els carrers guarnits, després d'una última nit de treballs desbocats a moltes de les vies de la Vila de Gràcia. En aquesta edició n'hi ha, molt a prop del rècord de participació, fixat en els 24 trams de carrer i places que s'han donat altres anys.