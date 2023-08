Els turistes catalans ja són a casa després de 10 dies atrapats a Etiòpia

El conflicte va esclatar l'1 d'agost passat a la turística ciutat de Lalibela i es va expandir per tota la regió d'Amhara, dificultant la sortida dels turistes espanyols pel tancament dels aeroports de Gondar i Lalibela, i va impedir el trànsit segur per carretera fins a

la capital del país. Després de ser interceptats per les milícies, el grup va passar una setmana allotjat en un hotel d'Adis Zemen, una petita localitat a prop del llac Tana, mentre negociaven a múltiples bandes poder sortir d'allà.

El ministeri d'Exteriors ha assenyalat que l'operació ha estat possible després d'intenses negociacions de l'ambaixada amb alts càrrecs del govern etíop, entre els quals hi ha el conseller de Seguretat del primer ministre, als quals s'ha sol·licitat la protecció del grup i la tramesa d'un helicòpter militar per dur a terme l'evacuació via aèria després de comprovar que el trasllat per carretera era inviable per talls i presència de milicians i bandes criminals.



Després de la confirmació de l'enviament de l'helicòpter de les Forces Armades etíops, l'Ambaixada ha coordinat juntament amb el general al comandament de les forces que controlen la zona el trasllat del grup fins a Bahir Dar, on van estar allotjats fins que un vol comercial els va traslladar a Addis Abeba i d'allà a Istanbul.

Aquest dilluns a la tarda han arribat a l'aeroport de El Prat de Barcelona amb un avió procedent d'Istanbul. Els turistes han estatal país africà en una situació de conflicte armat que els va agafar per sorpresa., ha explicat una de les turistes tot just creuar les portes d'arribades de la terminal a TV3. Per la seva banda, la guia del grup, Noelia Bertrán, ha explicat que no s'esperaven trobar-se amb aquesta situació i que"Va ser una sorpresa per a tothom, ningú ens va avisar de res, no vam veure cap senyal enlloc, va ser mala sort per al grup."En la mateixa línia s'ha expressat el director de l'pels viatgers, Jonás Baños. En declaracions a l'ACN ha explicat que "sempre" segueixen els consells del govern espanyol. "Ha estat una cosa totalmenti que no ens esperàvem. Si no, evidentment no hi haguéssim enviat viatgers", ha aclarit.Havien d'arribar aquest matí però finalment ho han fet cap a les sis de la tarda perquè han perdut el vol de connexió. També ja són a casa els turistes de Madrid i València.Només tocar terra català, els turistes han lamentat l'actitud de l'ambaixador espanyol durant les negociacions per tornar a casa mentre que han agraït la feina del cònsol honorari de Barcelona.