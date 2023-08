Carrers de Gràcia amb fórmules contra la massificació: de no servir combinats a repensar concerts

Protegir els veïns a canvi de tenir menys pressupost

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

"Nosaltres veníem d'un altre carrer amb barra i quan vam començar aquí vam tenir clar que prou. Funcionaríem sense barra per al públic. També vam repensar els concerts. Ens vam adonar que quan començaven...I s'omplia d'altra gent". Qui parla és Marta Soteras, membre de la comitiva del carrer Fraternitat de Baix, punt referencial des de fa anys d'entre l'oferta de les vies guarnides del barri de la Vila de Gràcia , a Barcelona, durant la seva festa major. Abans que ells, reconeix Soteras, hi havia el carrer Tordera, on van demanar consell per seguir-los els passos. Ara s'han interessat per aquesta idea altres comunitats, com la de la placeta de Sant Miquel. A més, altres carrers comencen a implementar mesures com no servir combinats, o capgirar l'oferta musical. L'objectiu a tots aquests punts és el mateix:sense renunciar a formar part de la festa comunitària N'hi ha que fa anys que tenen les sevesengreixades, com Fraternitat de Baix o Tordera, i n'hi ha que s'hi estan encaminant, com Joan Blanques de Baix de Tot. Per a la setmana de festes, que comença aquest dimarts i acaba el pròxim dilluns, en aquest últim espai els organitzadors ho tenen clar. Creuen que la situació s'ha descontrolat els darrers anys. "L'any passat teníem doble barra i servíem de tot.. La idea és tornar a abans, a fer la festa més del barri", explica Núria Jou, mentre acaben d'ajustar els últims maldecaps del guarnit del seu tram de carrer.[noticiadiari]2/261280[noticiadiari]També han ajustat el programa musical. Dissabte a la nit han organitzat un concert de blues. Divendres, swing. Dijous, havaneres. "Són propostes que no havíem tingut abans.", diu la veïna de Joan Blanques.Per surfejar l'onada de la massificació a les festes, altres carrers intenten fer equilibris també sense arribar a transformar tant l'oferta. "A veure, nosaltres seguirem oferint combinats perquè si tens una barra, creiem que ho has de fer tot. Si no, no tinguis barra. Perquè també pot passar que vingui gent amb la beguda de casa. Ara bé,Els hem buscat a hores i tipologies que van en aquesta línia", exposa Juan Belmonte des del petit carrer de Lluís Vives, envoltat de minions.En aquest terreny, la més referenciada és la comitiva del carrer Tordera. Com a carrer que va decidir fa temps no tenir barra de begudes ni ubicar concerts que atreguin visitants, la comunitat que organitza les activitats d'aquesta via vol "entendre les festes com una cosa més de dia que de nit"., valora Laia Miller. Al seu costat, el seu pare, recorda que el que van viure l'any passat no ho havien vist "mai". Fa referència al volum de curiosos que ocupaven el carrer. "Per primera vegada, vaig fer una cosa que no em pensava. Vam agafar i vam marxar el cap de setmana", exposa ara l'home. És a dir, que durant mesos es van entregar en cos i ànima a decorar un carrer i organitzar-hi activitats, però l'acumulació de visitants els va acabar fent fora. Això, tot i no posar-hi mesures per contrarestar-ho.De normal, però, se'n surten més que els carrers veïns a l'hora de gestionar la massa. "El fet de, quan ho aconseguim", rebla Laia Miller.A l'altra banda de la dicotomia hi ha la contrapart de no tenir grans caps de cartell musical o una barra de begudes:. "La barra és la principal via de finançament", exposa la membre de la comitiva de Tordera. Ara bé, com ells no en tenen, s'han de buscar per autofinançar-se amb la constància de la venda de loteria setmanal o altres activitats. "Costa més però ens val la pena". En el mateix sentit, uns metres més enllà, Marta Soteras, a Fraternitat de Baix aprofundeix en la dinàmica que es trenca quan s'aposta pel model més tranquil. ". Sovint, poses una barra perquè necessites diners per tenir un grup bo, que vingui gent, i fer molts diners a la barra. Aquí és al contrari. No tenim barra perquè tampoc volem haver-hi d'estar treballant tota la setmana, però també perquè amb menys pressupost ja sortim endavant", replica.La majoria de carrers, però, mantenen la proposta habitual que permetrà la festa nocturna, els grups de versions fins tard o el consum ampli de begudes. Els carrers tranquils no pretenen imposar un canvi en el conjunt de la festivitat gracienca. Tots insisteixen que aquesta és la fórmula que han trobat per al seu tram de carrer i que això no s'ha d'intepretar com una crítica oberta a la resta d'opcions que completen l'oferta del barri. Ara bé, la majoria d'aquestes vies sí que veurien amb bons ulls que l'any vinent s'aconsegueixi el que aquest any no ha reeixit:, en comptes de tenir cada carrer la seva. D'aquesta manera, donar al barri un dia de descans nocturn en mig de la setmana de festa grossa.