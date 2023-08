Detenen un home per disparar trets de revòlver contra els clients i el propietari d'un bar al Vendrell

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elsvan detenir el dimecres passat un home per una. Va ser la nit delquan un home va disparar diversos trets des de fora en la direcciódel bar atacat. Laha permès identificar com a presumpte autor un home deCal tirar enrere per conèixer els fets; la nit del 5 d'abril, el detingut va amenaçar de mort el responsable d'un bar del Vendrell , després de protagonitzar una forta baralla, en la qual va provocar importants. Seguidament, va anar a buscar unai quan va tornar va disparar trets de revòlver des de fora l'establiment, cap a dins.Tant el propietari com els clients s'havien amagati, també, es van protegir amb la persiana baixada per seguretat. Tan bon punt la Unitat d’Investigació de lava tenir coneixement dels fets, va fer-se càrrec del cas.L'home detingut, de 58 anys, té un ampli; nombrosos antecedents policials de caràcter violent i, en algun d'ells,. El passatagents de paisà van detenir l'home i, l'arrestat, va passar al'endemà davant el jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.