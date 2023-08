Mor un turista en caure d'un penya-segat a Tossa de Mar quan volia fer una fotografia

Fotografiaa Tossa de Mar. Unha mort després de precipitar-se daltabaix d'un penya-segat aquan volia fer una fotografia. Els fets van passar dissabte pels volts de la mitjanit a la zona de la cala Futadera . Segons ha avançat el Diari de Girona va caure al buit des d'una altura d'entre 30 i 35 metres. En un primer moment, l'home va ser ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha acabat morint després de no poder superar les ferides.La víctima mortal és unde més de 30 anys que es trobava deper la zona amb la família. Lde l'accident es va rebre aquest dissabte poc després de tres quarts de dotze de la nit. Segons sembla, el turista va traspassar unaamb la intenció de fer una fotografia, vai va caure al buit des d'unaEl succés va mobilitzar efectius dels, de la Policia Local, del, dels Bombers i de Salvament Marítim. Els Bombers, que van enviar set dotacions a la zona, van activar unitats del GRAE -tant la terrestre com la subaquàtica- per poder rescatar la víctima, que havia caigut en unaa prop de les escales que des de dalt del penya-segat baixen fins a la cala.Després d'accedir al lloc on era el turista, que es trobava inconscient, però, els GRAE van rescatar-lo fent un gruatge amb l'helicòpter nocturn de Salvament Marítim. El rescat es va fer ja entrada la matinada, cap a quarts de tres de la nit. La víctima va ingressar a l', però arran de la gravetat de les ferides va acabar morint. Els mossos van obrir una investigació per esclari els fets, però han conclòs que es tracta d'una

