El temps d'aquest dimarts: la calor tornarà a ser la protagonista dels pròxims dies

Temperatures a l'alça

Després d'un dilluns amb el sol com a protagonista, aquest dimarts 15 d'agost, festiu i de vacances per a moltes persones, latornar a regnar amb força a bona part del país. De fet, està previst que cada dia que passi les temperatures pugin una mica més i en alguns punts ja s'assoliran elsEl patró del dia serà el mateix que el d'aquest dilluns: al matí núvols a la façana litoral, sol durant bona part del dia i possibilitat delleidatà a la tarda.L'alerta al Camp de Tarragona peres manté. Aquest dimarts tampoc baixaran les temperatures dels 25 graus i és per això que des del Meteocat s'ha activat l'avís al Tarragonès, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. A més a més, també s'ha activata l'Alt i el Baix Empordà on de cara a la tarda la temperatura podria fregar els 36 graus.Cada dia que passi farà més calor a les quatre capitals del país. La temperatura mínima serà una mica més alta, sobretot a la zona de Tarragona i les màximes tornaran a superar els 30 graus a l'interior. Cal evitar sortir les hores de més calor i hidratar-se de manera constant per evitar cops de calor. Barcelona ciutat la mínima no baixarà dels 24 graus, amb màximes de 28 durant el dia. Durant bona part del dia el cel quedarà enteranyinat a la capital catalana. A Girona les temperatures durant la matinada cauran als 21 graus, però un cop s'aixequi el sol arribaran fins als 32 amb un dia assolellat. A Lleida , a primera hora del matí, es registraran 23 graus, però la tendència durant el dilluns serà a l'alça i s'arribaran als 35 graus a la tarda. A Tarragona , de matinada, els núvols seran protagonistes al matí. El mercuri marcarà mínimes de 21 i màximes de 28 durant el dia.

