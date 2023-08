Una de les platges més boniques i accessibles de la Costa Brava

Què fa diferent la Cala Montgó?

Com es pot arribar a Cala Montgó?

Entremig de la solitud del Montgrí i la multitud de l'Escala s'estén un tram feréstec dominat per penya-segats escarpats i foradats, restringits al descobriment amb barca. Laes projecta com una excepció d'accés fàcil, a tocar de les Medes. Situada a prop d'Empúries, és un dels punts més senzills des d'on descobrir l'exclusivitat del parc natural del Montgrí. Segles enrere ho va ser pels romans, que la van fer servir per desembarcar, potser perquè és l'única cala del Massís vestida de sorra fina en comptes de l'aridesa de la pedra de la resta del Montgrí, potser perquè, arrodonida com és, es projecta com una treva natural a la Tramuntana.Laet permet descobrir paratges verges. La part sud de la cala, a la punta del Milà, per exemple. O el sender per arribar a la cova dels Crestats, o la cova de la Sal i la cala Viuda. Destaquen la punta ventosa i la torre de punta Montgó, que havia servit per defensar-se dels atacs dels pirates. Ara bé, a diferència de la majoria de cales paradisíaques de la Costa Brava, la platja està envoltada de serveis, restaurants i establiments turístics i ben connectada amb línies d'autobús. La poca profunditat dels primers metres de l'aigua la fa ideal per nens.Per arribar a las'hi pot accedir en cotxe, a peu i també amb una combinació de transport públic. Amb cotxe, cal seguir per la carretera GI-623. A peu, hi ha un camí de prop dos quilòmetres que enllaça la cala amb el port de l'Escala amb les boniques platges de l'Illa Mateua i del Salpaig com a aturades obligatòries. Amb transport públic, cal agafar l'R11 i baixar a l'estació de Figueres, per després pujar a l'autobús direcció l'Escala.