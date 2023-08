Qui pot estar interessat a sabotejar per segona vegada en una setmana, de manera molt professional, a l’operadora de telecomunicacions de Catalunya, deixant sense servei a molts dels nostres clients de l’Alt Empordà i de la Garrotxa? #NoSurrender Si ets un afectat truca al 1713 pic.twitter.com/t9Eo3hfSw6 — Parlem (@Parlem) August 14, 2023

Unaestà afectant el servei de telefonia mòbil i internet a clients de l'. És la segona que hi ha en una setmana i, a moments d'ara, elsestanel succés, juntament amb, qui està treballant amb les companyies afectades pertan aviat com es pugui.Laha fet malbé les dues torres de telecomunicacions que hi ha ali ha deixat sense servei diverses companyies de telefonia mòbil.Les conseqüències poden ser lai que es vegi perjudicada lai elsde cobrament amb targeta. Companyies com, ja han comunicat la incidència i pregunten de forma retòrica qui pot estar al darrere de l'avaria.