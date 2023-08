Cau una banda especialitzada en estafes «Rip deal» amb un detingut a Lloret de Mar

Cop a les estafes Rip Deal aLaha desarticulat una banda especialitzada en estafes amb bitllets falsos. El cos ha anunciat que elva detenir a set persones, una a Lloret, i va confiscar més de set milions d'euros en facsímils. El grup criminal els feia servir per estafar les víctimes que es venien un immoble o objectes de gran valor, sobretot a. Es calcula que a través d'aquesta tècnica van endur-se més de: 250.000 euros en operacions immobiliàries i 70.000 euros a través de la compra de llicències VTC. La investigació segueix oberta i no es descarten més detencions.La banda estaria liderada per, amb nombrosos antecedents i comptava amb diverses persones de suport logístic. La intervenció es va produir després que enxampessin els estafadors a València, in fraganti. Els lladres tenien la intenció de comprar un moneder de criptomonedes valorat en. Abans de fer-ho efectiu, els criminals, que es feien passar per representants d'una immobiliària, van demanar una transferència de 5000 euros, que havia de fer un intermediari. Va ser arran d'aquest intercanvi que la policia va intervenir i va fer les detencions.En tot cas, la investigació d'aquest grup havia començat eldel 2022 a causa d'una estafa amb unes llicènciesa Madrid. La Policia Nacional va rebre una denúncia d'una estafa Rip Deal de 70.000 euros. Els estafadors van aconseguir enganyar les víctimes perquè els hi canviessin la quantitat acordada a. El motiu era poder fer un ingrés al caixer, per poder-ne fer una. A canvi, els estafadors els hi van donar bitllets falsos. El botí va ser de 70.000 euros en bitllets de, mentre que les víctimes van quedar-se amb la mateixa quantitat en bitllets de 200 euros però de tipusLa tècnica del Rip Deal és una estafa que consisteix ala víctima per aconseguir una transacció que dona bitllets de curs legal als estafadors i a canvi li retornen, de tipus facsímil, a la víctima.

