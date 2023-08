Detenen un ciutadà espanyol a Taiwan per fregar les portes d'un temple històric amb productes químics

Mostra el teu compromís amb Nació.

Un ciutadàha fregat les portes d'un, amb, aquesta matinada. Segons l'home, estaven en mal estat i, per això, les ha volgut netejar. Leshanal sospitós que ha provocat danys a la pintura.Lava rebre a les 2 hores de laun avís sobre el. Quan van arribar al lloc, l'home estava fregant les portes de fusta del templeamb productes químics, com dissolvent.El sospitós, de 53 anys, va defensar-se davant la Policia explicant que després d'haver estat, havia decidit sortir al carrer i quan va veure el temple, va considerar que. Per aquest motiu, va tornar a casa per agafar productes de neteja i solucionar-ho.És cert que el detingut havia participat en la. Així i tot, el cap de la comissaria de Wenlin,, ha assenyalat que el que ha fet aquesta vegada ha de tenirLa legislació taiwanesa és dura en aquests casos i contemplaque poden arribar als 20 milions de dòlars taiwanesos (equivaldria a).