El PP pressiona el rei perquè proposi Feijóo per a la investidura

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El PP vol que ladel seu líder,, sigui al més aviat possible perquè, diuen, "una investidura ràpida és bona per a Espanya i els espanyols". No obstant això, el coordinador general del partit,, també ha dit aquest mateix dilluns en una atenció als mitjans des de Màlaga que tenir un nou govern és important també pel que fa a la presidència espanyola de la Unió Europea (UE) durant aquest semestre. "Quan abans hi hagi un executiu, millor per a tothom", ha reiterat el conservador.Què faran, però, per fer que Feijóo se sotmeti aviat a aquesta votació? De moment, el mateix Bendodo ja, perquè el proposi. "Estem convençuts que el rei proposarà Feijóo per a la investidura i esperem comptar amb els suports necessaris per poder posar en marxa el govern al més aviat possible", ha considerat el número tres de la formació. Per tant, donen per fet que el borbó els ajudarà, tot i que de momentperquè el gallec es converteixi en el nou president de l'Estat. Mentrestant, el temps -i el calendari- van corrent, i els juguen en contra.En aquesta partida a contrarellotge, el PP ja assegura que si s'acaba imposant,. Aquesta, però, seria una fórmula que permetria investir Feijóo. Almenys això és el que ha defensat i posat damunt la taula aquest cap de setmana el president canari , Fernando Clavijo. Però Bendodo ja ha avançat que res de res. Això sí, després que el mateix PNB rebutgés en fins a dues ocasions fer president el lider del PP