Ingressa a presó un agent dels Mossos d'Esquadra del Bages per agressió sexual

Un agent delsdelva ser detingut divendres passat per agents del mateix cos acusat d'un delicte d', segons ha pogut saberi ha confirmat la policia catalana. L'agent haaquest diumenge per ordre del titular delde Manresa.El tipus delictiu d'agressió sexual, des de l'última reforma del codi penal, contempla actualment des de les formes anteriors tipificades com a, fins a laLa informació es trobai la policia no ha facilitat cap detall de l'acusació, ni si es tracta d', o si hi ha. L'ingrés immediat a presó de l'agent, però, apunta a que l'acusació no és pel-el que anteriorment era abús sexual- i que existeixen proves suficients que han portat al jutge a dictar-la.L'únic que s'ha assenyalat des del cos dels Mossos d'Esquadra és que el presumpte delicte s'hauria comès en "", i no desenvolupant la seva tasca professional.

