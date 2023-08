Detinguts dos menors que havien robat patinets i mòbils a punta de navalla a nens de 12 anys

Agents de la(Tarragonès) van detenir aquest diumenge dos menors d'edat,, veïns de l’Hospitalet de Llobregat i d’Abrera, respectivament, com a presumptes autors d’una dos menors de 12 anys. Els van sostreureamenaçant-los amb unaTot plegat va succeir a la zona deldel municipi veí de. Els autors havien fugit direcció Roda de Berà i els Mossos d'Esquadra van demanar la col·laboració dels agents locals.Es van entrevistar amb els pares de les víctimes, i gràcies a la seva col·laboració i a lamòbils dels menors sostrets van poder localitzar dos menors seguint la descripció. Un cop identificats i escorcollats els joves, aquests portaven els dos patinets elèctrics i un dels mòbils robats a Creixell, fet pel qual es va procedir a la seva detenció.Els fets es van posar en coneixement de lala qual va ordenar que es comuniqués als representants legals i els traslladessin a lesper tal que allà continuessin les diligències necessàries en companyia dels seus pares, citant-los a comparèixer davant la Fiscalia de Menors de Tarragona aquest dilluns.La investigació continua oberta per tal d’esclarir qui va ser el tercer participant al robatori i per recuperar l’altre mòbil sostret.

