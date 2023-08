Descobreixen una pila d'ossos que podrien ser humans enmig de Collserola

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

. Tal com ha avançat el TOT i ha pogut confirmar, aquest diumenge cap a les 9 h del matí un ciutadà va trobar unaen una zona boscosa de Sant Cugat. En concret, a prop de laque es troba a tocar del barri de Can Cortés, on hi ha l'antic Casino de Sant Cugat.Davant del descobriment, l'home va alertar immediatament alsque s'han fet càrrec de la. Segons fonts policials, els indicis apunten al fet que les restes serien-entre les peces fins i tot hi hauria un crani-. No obstant això, per ara no hi ha cap confirmació a l'espera dels resultats de les anàlisis d'unque està estudiant les restes per determinar el seu origen i possibles causes de la mort. En aquest sentit, el resultat podria allargar-se fins d'aquí a dues setmanes.En cas de confirmar-se l'origen, seria el segon cadàver que apareix els darrers dies a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Divendres passat, una persona va aparèixer morta al davant del Fòrum de Barcelona, surant al mar entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. En aquell cas, però, Protecció Civil va confirmar que l'home, de 51 anys, s'havia ofegat a la platja barcelonesa.