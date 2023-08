Denuncien dos grups d'excursionistes per banyar-se en llacs del Parc Nacional d'Aigüestortes

La restricció del bany 🏊‍♂️🚫 als estanys alpins del #PNAltPirineu i #PNAiguestortes té una clara justificació científica en base a la sensibilitat d'aquests ecosistemes 🐸 i els impactes ambientals que hi provoca el bany de persones i gossos. https://t.co/uPNMX5Ln3X pic.twitter.com/W1yO3LfPew — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) August 13, 2023

Intensifiquem els controls de circulació motoritzada i l'afluència de persones en diferents indrets dels Pirineus per preservar l'entorn.



🌄 Prioritzem @pnaiguestortes @pnaltpirineu i #PNCadíMoixeró.



👉 Denunciem 20 persones per circular per vials prohibits o camps a través. pic.twitter.com/PdRlpMwhO8 — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 13, 2023



20 persones denunciades per circulació prohibida

Elsaquest diumengeperon aquesta activitat està totalment prohibida. Tal com ha concretat fonts del cos a, totes dues sancions s'han produït al municipi d'Espot.Els agents recorden que la prohibició del bany en aquests indrets d'alta muntanya té com a objectiu. En aquest sentit, i coincidint amb el període de més alta afluència de visitants durant l'estiu, els Agents Rurals han fet una crida a gaudir del medi natural amb civisme i respectant l'entorn.Arran d'aquestes dues denúncies, el Parc Natural de l'Alt Pirineu ha recordat que als estanys pirinencs hi ha una notable diversitat d'espècies. Des d'organismes que viuen a l'aigua com algues, fins a plantes, mol·luscs, cucs, insectes, amfibis i ocells que poden patir la presència i l'acció humana.A més a més, exposen que, per exemple,. Hi ha risc d'aixafar els ous diminuts i les larves d'amfibis, mentre que les cremes solars, els repel·lents d'insectes, o bé els fongs de la pell poden matar ràpidament quan es dissolen en l'aigua.D'altra banda, durant aquest estiu els Agents Rurals també han intensificat els controls de circulació motoritzada i l'afluència de persones en diferents indrets del Pirineu per preservar l'entorn. En aquest sentit, s'ha prioritzat la. En total, s'han denunciat fins a 20 persones per circular camp a través o per vials prohibits al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Cerdanya, tal com han detallat a aquest diari fonts dels Agents Rurals.

