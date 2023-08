L'exyoutuber MrGranbomba pagarà 20.000 euros per dir «caraanchoa» a un repartidor

Qui és MrGranBomba?

L'exyoutuber pagaràeuros al repartidor, per haver-li ditmentre aquest feia la seva feina. L'ha dictaminat que l'antic creador de contingut ha d'indemnitzar el treballador econòmicament, per haver vulnerat il·legítimament el seu honor.Tot va començar fa set anys, quan, conegut com MrGranbomba, va fer una broma al repartidor i, aquest, s'ho va prendre tan malament que va. L'excreador de contingut va anar al programa 'Espejo Público' d'Antena 3 per demanar perdó davant de tot l'estat i justificar-se, ja que havia rebut moltesper Internet.Després de dir-li "caraanchoa" va. El repartidor va denunciar al creador de contingut per insultar-lo mentre treballava i,després, la condemna dictamina laperal treballador.S'ha tingut en compte que el, en el qual tenia més de mig milió de seguidors, a una empresa per un preu que els magistrats xifren enSergio Soler feia, fins que a finals de 2016 en va fer una que actualment li costa 20.000 euros. Ava preguntar-li a un repartidor una direcció i li va dir "caraanchoa". El treballador va reaccionar agredint-lo a la cara amb unaPosteriorment, va haver de pagarper haver agredit de manera lleu.El jutjat de Primera instància número nou d'Alacant va donar parcialment la raó al repartidor fa un any en considerar que el seues van veure danyats.