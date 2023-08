Nou incident a la nuclear de Vandellòs II: fa una aturada imprevista

La segona aturada imprevista en menys d'un any

Nou ensurt nuclear a Tarragona. La centralha fet una parada no programada a causa de l'aturada de diverses bombes del circuit secundari a conseqüència de la pèrdua de la sevaprocedent d'una de les barres de subministrament, segons ha informat elen un comunicat de premsa. El novembre passat la central ja va haver d'aturar l'activitat de manera imprevista després que hi entrés aigua del mar.En aquest cas, l'alerta s'ha produït després de detectar-se un senyal baixa als generadors de vapor. El succés no ha tingut impacte en els, elni el, segons ha informat el(CSN).Els sistemes dehan funcionat segons el que estava previst i s'ha restablert l'alimentació a la barra, després del'equip que ha provocat l'actuació de les proteccions elèctriques. Aquest dilluns 14 d'agost a les, la central s'haa la. Amb la informació disponible en aquest moment, el CSN ha qualificat inicialment amb nivell 0 a l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES).No és el primer cop que s'ha d'aturarde maneraen el darrer any. El novembre passat es va produir un altre incident i sí que va afectar l'activitat de la central. L'alerta es va activar després que entrésal condensador i esel circuit secundari. A conseqüència, es vala càrrega i es vala planta de la xarxa elèctrica. Amb la nuclear per, es van haver de restaurar les condicions químiques als valors requerits, però el complex es va mantenir

Altres notícies que et poden interessar