Leticia Sabater, rescatada per un tractor abans de caure per un precipici amb el seu cotxe

Mola molt fort deixar de jutjar. @leticiasabater a La Mata (Castelló). Lección aprendida! pic.twitter.com/tRVXb6ovrJ — Pol (@Polopopiok) August 13, 2023

va estar a punt de viure un greu accident aquest passat cap de setmana. L'artista, que es dirigia cap a un concert a, va estar a punt deamb el seu cotxe, però va acabar sent rescatada per un tractor.La cantant de cançons que s'han fet virals com "La Salchipapa" ha relatat com va ser l'incident viscut.es dirigia cap a la localitat de, on eren les festes en honor a San Gil. El trajecte, però, va ser interromput per l'accident. Segons explica la presentadora i cantant, va estar duranti tenia un precipici al davant.A través del seu compteha continuat explicant que amb la col·laboració delsde la Mata va poder evitar el que hagués sigut un brutal desastre. Sabater ha volgut agrair sobretot l'ajuda del propietari d'un, Andrés, que va aconseguircap a una zona segura i, després, la va acompanyar fins al municipi.L'artistaal municipi després d'haver tingut un. Perquè tot es va quedar en això i la cantant no va patir cap ferida ni cap cop.